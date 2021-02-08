في ليالي الوصال.. «القادري» يوضح أخلاق الرحمة وأثرها على المجتمع

أبرز الدكتور منير القادري بودشيش، رئيس مؤسسة الملتقى ومدير المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام، أهمية خلق الرحمة ودوره في إقامة مجتمع متضامن، خلال مشاركته في الليلة الرقمية التاسعة والثلاثين من ليالي الوصال، التي نظمتها مؤسسة الملتقى ومشيخة الطريقة القادرية البودشيشية وذلك بمداخلة تحت عنوان: "غرس خلق الرحمة في الوجدان وفضله في بناء المجتمع والانسان".وأكد رئيس مؤسسة الملتقى ومدير المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام، أن الرحمة هي تجل عظيم من تجليات رب العالمين، وأنها من أخلاق الأنبياء وسمة من سمات عباد الله الصالحين، موضحا انها تقتضي التآزر والتعاطف والتعاون وبذل الخير والمعروف، والإحسان للمحتاجين، وأضاف أن الرحمة صفه من صفات الله عز وجل يتضمنها اسمه سبحانه الرحمن واسمه الرحيم وهو رحمن الدنيا والأخرة ورحيمهما، وأن الله تعالى قد وصف نفسه بالرحمة في كثيرا من الآيات القرآنية، مستشهدا بقوله تعالى: " وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ "، وقوله كذلك " كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ اِ۬لرَّحْمَةَ " في سوره الانعام، واستدل أيضا بما ورد في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق، ان رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش ".وأوضح " القادري"، أن رحمة الله سبحانه وتعالى على الخلائق والانسان تتجلى ابتداء في وجودهما وفي نشأتهما من حيث لا يعلمون، وفي تكريم الانسان على كثير من العالمين وتفضيله بنعم العقل والتفكير، وفي تسخير الكون العظيم، موردا ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أترون هذه طارحه ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله، قال لا الله ارحم بعباده من هذه بولد ها"، كما تتمثل رحمة الله أيضا حسب القادري في قبول التوبة والعفو عن العاصين والمضطرين، مستدلا بقوله تعالى " قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا على أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ ".وبين أن من رحمة الله بعباده ان شرع عليهم من الأحكام والمبادئ والأخلاق ما ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة، مستشهدا بقوله تعالى " وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ"، وأضاف أن من رحمته تعالى بعباده، أن ارسل اليهم الرسل وانزل اليهم الكتب ليتبين لهم طريق الرشد وليخرجوا من الظلمات الى النور، موردا قوله تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ "، وقوله أيضا في أواخر سورة التوبة " لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ"، كما ذكر الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة ".وأشار " القادري" الى أن خلق الرحمة والتراحم من اعظم الاخلاق والشمائل المحمدية، وأن من يتتبع سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم يجد ه رقيقا رحيما في تعامله مع الناس، وانه لم يضرب حيوانا ولم يقطع نباتا وكان يحث على الرفق في كل شيء، والرحمة بكل ما في الوجود حتى الجماد، مشيرا الى ما اخبر به رسول صلى الله عليه وسلم ان امرأة دخلت النار في هرة حبستها، وأن بغية دخلت الجنة في كلب سقته.وأورد مقولة لشمس الدين سفيري في شرح صحيح البخاري جاء فيها "فندب صلى الله عليه وسلم الى الرحمة والعطف على جميع الخلق واشرفها الادمي ولو كان كافرا، فكن رحيما لنفسك ولغيرك، ولا تستبد بخيرك فارحم الجاهل بعلمك والذليل بجاهك والفقير بمالك والكبير والصغير بشفقتك ورحمتك، والعصاة بدعوتك والبهائم بعطفك، فأقرب الناس من رحمة الله أرحمهم بخلقه فمن كثرت منه الشفقة على خلقه والرحمة على عباده رحمه الله برحمته وأدخله دار كرامته ووقاه عذاب قبره وهول موقفه، وأظله بظله إذ كل ذلك من رحمته".وتابع أن للتحلي بخلق الرحمة فوائد عظيمة، وثمار جليلة، على الانسان ومجتمعه، كالتعرض لرحمة الله، ونيل محبته، ومن تم محبة الناس له، ونيل القبول في الأرض، والتأسي بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء مجتمع متماسك، يحس بعضه ببعض، ويعطف بعضه على بعض ويرحم بعضه بعضا، مضيفا أنها تشعر المرء بصدق انتمائه لمجتمعه ووطنه وأمته، مشددا على أن من لا يرحم لا يستحق ان يكون فردا في المجتمع او جزءا منه، مستدلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا"، وشدد على أن أنه على قدر حظ الانسان من الرحمة تكون درجته عند الله تبارك وتعالى، مبينا أن الأنبياء كانوا اشد الناس رحمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان اوفرهم حظا منه، موردا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه "الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ".وأشار الى ان الرحمة أوسع من الحب، لأنها " تكون لمن تحب ومن لا تحب وقد لا يدرك المرء ابعاد الرحمة والتراحم الا عند الازمات والمصائب وقد لا يشعر بآثارها الا عندما تحل به الفواجع والنكبات "، وتطرق الى آثار جائحة فيروس كورونا على العالم، مؤكدا على الأهمية البالغة لخلق الرحمة للعيش في الواقع المعاصر المضطرب المملوء بالصعاب، وأوضح ان المؤمن هو" من يؤمن بان الدين هو معرفة الحق ورحمة الخلق"، منهبا الى أن الفهم الصحيح لشريعة خير الخلق يقتضي من المؤمنين رحمة كل الناس بغض النظر عن دينهم وعرقهم وجنسهم، مضيفا أن التراحم والتعاضد بين الناس يعد قيمة أخلاقية في المجتمع وسمة حضارية وانسانية لها اثرها البالغ في الحياة الاجتماعية، وأنها سبب نزول رحمات الله تعالى.وأشار الى أن الله تعالى قد اثنى على رسوله الكريم وصحابته ووصفهم بالتراحم بينهم مذكرا بقوله تعالى في سورة الفتح " محَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ "، كما استدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " وان ابعد القلوب من الله القلب القاسي"، وأورد في هذا السياق مقولة للشيخ ابن عربي رحمه الله جاء فيها "حقيقة الرحمة إرادة المنفعة وإذا ذهبت ارادتها من قلب شقي بإرادة المكروه لغيره ذهب عنه الايمان والإسلام ".