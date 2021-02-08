في ذكري ميلادها.. 4 تسريحات تميزت بهم شادية خلال مشوارها الفني

تحل اليوم، ذكري ميلاد الفنانة شادية، واسمها الحقيقي فاطمة كمال شاكر وولدت في 8 فبراير 1931، بالحلمية الجديدة بالقاهرة، لأم مصرية من أصل تركي وأب مصري.



وتعتبر الفنانة شادية رمزا من رموز الموضة في عصر السينما الذهبية، حيث تميزت بإطلالتها البسيطة والجريئة في نفس الوقت وكذلك بقصات شعر جذابة، ووصل إعجاب السيدات بها إلى إطلاق اسمها على أحد تسريحات الشعر، ونرصد في هذا التقرير أبرز إطلالات الدلوعة "شادية".





- تسريحة الشعر الطويل

في بداية مشورها الفني ظهرت الفنانة شادية بشعرها الأسود الطويل، واستقرت على هذا الشكل لفترة طويلة.



- تسريحة "الكاريه" الطويل

هذه "القصة" اشتهرت بها شادية في الكثير من الأفلام، ومازالت موضة تفضلها الكثير من الفتيات.



- تسريحة "الكاريه" القصير

اختارت الفنانة شادية تسريحة الشعر الكاريه القصير، في عدد من أفلامها والتي عرفت هذا القصة باسم شادية.

