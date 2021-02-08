البلتاجي يناقش خطة تطوير مستشفى مارينا

تفقد الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزاة الصحة بمطروح، أقسام مستشفى مارينا وتجهيزاتها، وذلك للوقوف على وضع خطة تطوير المستشفى ورفع كفاءتها بحضور الدكتور شريف الملوانى مدير مستشفى مارينا.واستمع وكيل صحة مطروح إلى أراء العاملين بالمستشفى لوضع تصور كامل لخطة التطوير.وتفقد وكيل صحة مطروح المبنى المجاور لمستشفى مارينا، والذي سيتم ضمه للمستشفى ومن المقرر أن يكون المبنى الإدارى للمستشفى.وأثنى البلتاجي على الإجراءات الوقائية المتبعة بالمستشفى والروح العالية التى يتمتع بها الفريق الطبى من أجل تقديم خدمة طبية ذات جودة.