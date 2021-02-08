منها المتحف الكبير.. مجلة أمريكية تكشف أبرز مصر معالم السياحية 2021

- المتاحف



- المساجد



كشفت مجلة "امباير سكوير" الأمريكية النقاب عن المعالم السياحية، التي سيتم افتتاحها العام الجاري في مصر متوقعة بذلك أن يكون العام الحالي عام انتعاشة سياحية كبيرة في مصر، وتابعت أنه سوف يتم افتتاح عدد كبير من المتاحف والمساجد في مصر في العام الحالي، منها 4 متاحف بتكلفة إجمالية 915 مليون جنيه.و قالت المجلة الأمريكية أنه من بين المتاحف المقرر افتتاحها العام الجاري، "المتحف المصري الكبير" المعروف باسم "GEM" والمتوقع افتتاحه في يونيو 2021، ومشروع آخر لا يقل أهمية هو المتحف المصري القومي، بتكلفة 615 مليون جنيه، كما سيتم افتتاح المتحف اليوناني الروماني بتكلفة 300 مليون جنيه، والذي من المقرر الانتهاء منه وافتتاحه خلال النصف الثاني العام الحالي في مدينة الإسكندرية فضلا عن افتتاح متحف شرم الشيخ الجديد، ومتحف العربات الملكية.وأضافت المجلة الأمريكية، " بصرف النظر عن المتاحف، تخطط مصر لتجديد وتنفيذ مشاريع جديدة لن تقتصر على الترفيه عن الزائرين فحسب، بل تجذب السياح أيضًا، وتشمل المشروعات الجديدة كنيس إلياهو بالإسكندرية بتكلفة 97 مليون جنيه، وترميم هرم زوسر بسقارة بقيمة 104 ملايين جنيه، وتجديد قصر البارون بمصر الجديدة بقيمة 175 مليون جنيه.واستطردت أنه سيتم افتتاح مسجدين أحدهما مسجد الفاتح الملكي في عابدين، والإمام الشافعي بتمويل من وزارة الأوقاف، فضلا عن افتتاح مسجد في سيوة بمنحة من الاتحاد الأوروبي، كما تم افتتاح أول متحف للآثار في الغردقة