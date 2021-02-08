الفلبين: إجراءات إغاثة جديدة إذا لم تكف إجراءات كورونا الحالية

أعلنت السلطات الفلبينية أنها سوف تقوم أولا بتطبيق الإجراءات الحالية للإغاثة من الاثار المترتبة على تفشي وباء كورونا المستجد، مثل الميزانية القياسية لهذا العام والقانون الثاني للإغاثة من الوباء، قبل أن تقوم بالنظر في تقديم دعم مالي جديد.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، عن هاري روك، المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، قوله في إحاطة تلفزيونية "موقفنا الثابت هو أننا لدينا حوافز كافية في الوقت الحالي".وجاءت تصريحات "روك" ردا على سؤال له بشأن مقترح تقدم به اللورد ألان فيلاسكو، رئيس مجلس النواب الفلبيني، من أجل تقديم مبلغ 420 مليار بيزو (8.7 مليار دولار)، بهدف تخفيف الاثار المترتبة على تفشي وباء كورونا في البلاد.وأوضح روك أنه من المقرر أن يتم النظر في المقترح الجديد، في حال اعتبرت الإجراءات الحالية غير كافية.