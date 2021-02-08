ضبط وإعدام 800 كيلو لحوم وسلع غذائية فاسدة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية، استمرار حملات المرور والتفتيش على المطاعم والمحلات لبيع السلع الغذائية بمراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حملة للمرور والتفتيش على محلات الأغذية ومنشآت البيع بمدينة المنصورة.وأوضحت منال الغندور السكرتير المساعد، أنه تم المرور مساء اليوم على بعض المطاعم والكافيهات بحى الجامعة بنطاق حى غرب المنصورة بمشاركه أجهزة المحافظة مديريات (الصحة والتموين والطب البيطرى والقوى العاملة الأمن الصناعة والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة) حيث أسفرت الحملة عن إعدام حوالى 800 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى للتغير فى الخواص الطبيعية من حيث الرائحة والملمس، وهى عبارة عن (دجاج متبل وشاورما دجاج بطاطس مجمدة سجق لانشون مدخن خضار وفواكه متنوعة زيوت مجهولة المصدر) كما تبين وجود مخالفات السلامة والصحة المهنية، وتم إنذار المنشآت لتلافى السلبيات.وأوضح محافظ الدقهلية أن هذه الحملات اليومية تستهدف ضمان توافر السلع الغذائية واللحوم والخضروات بالمواصفات الصحية السليمة والمتابعة المستمرة للمواد الغذائية المعروضة من حيث الصلاحية للاستهلاك الآدمي، حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين، مشيرا إلى متابعته الشخصية لنتائج هذه الحملات.وأكد مختار ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الحملات الرقابية على كافة منافذ ومحلات بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة والتصدى لأية محاولات للتلاعب وتنفيذ القانون بكل الحسم والحزم والتصدى للمخالفين.