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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قتله 4 خفراء بطلقة.. تشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بأكتوبر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:04 ص
جثة
جثة
ندى حمدي
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باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة مقتل مالك محلات مشويات شهيرة بمحافظة الجيزة، على يد 4 خفراء إثر خلافات بينهم على العمل لديه بالمزرعة الخاصة به.

وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وصرحت بالدفن، عقب صدور تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

و تلقت شرطة النجدة بلاغا، يفيد بمصرع شخص داخل مزرعته بمدينة أكتوبر، ووجه اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة مالك محلات مشويات شهير متوفى اثر اصابته بطلق ناري بالرأس.

وشرحت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة 4 خفراء، رفض المجني عليه عملهم لديه في المزرعة الخاصة به فقاموا بالانتقام منه.

وتبين من التحريات التي أجريت برئاسة اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين سبق وتقدموا للعمل لدي المجني عليه في المزرعة الخاصة به، إلا أنه رفض فقرروا الانتقام منه وقتله، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت فرق المباحث برئاسة العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر من ضبط المتهمين.

واعترف المتهمون أمام العقيد فوزي عامر، مفتش المباحث بارتكابهم الواقعة تفصيليا، عقب رفض المجني عليه عملهم لديه فقاموا بالتربص له وقتله.

وأمر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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