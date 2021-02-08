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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الألماس يستعيد بريق ما قبل الجائحة بين 2022 و2024

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:03 ص
الألماس
الألماس
وكالات
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توقع تقرير موله مركز أنتويرب العالمي للألماس أن يتعافى الطلب على الحُلي المصنعة من الحجر الكريم ليعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بين 2022 و2024، في انتعاش ستقوده الصين.

قال التقرير الذي أعدته مجموعة باين للاستشارات إن تعافي الطلب على الألماس سيختلف وفقا لسياسات الإغلاق الشامل والدعم الحكومي وإلى أي مدى سيتمكن التجار من التحول إلى البيع عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن قطاع الألماس كان يعاني بالفعل من ضغوط قبل 2020 لكنها تفاقمت بسبب الجائحة، غير أنه في وضع جيد للتعافي.

وتوقع أن يتعافى الطلب على الألماس في الصين تعافيا كاملا في العام الجاري، بينما لن يتعافى في الهند قبل نهاية 2023 أو 2024، أما في الولايات المتحدة فالموعد المتوقع بين 2022 و2023.

وقدر التقرير أن إنتاج الألماس تراجع 20 بالمئة في 2020 بينما هوت مبيعات الألماس الخام 33 بالمئة، بعد أن انخفضت 18 بالمئة على أساس سنوي في 2019، وعزا التقرير هذا التراجع إلى محاولة أصحاب المناجم مواجهة هبوط الطلب بالحد من الإمدادات لدعم الأسعار.

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