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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

182 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:03 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية البلغارية اليوم الإثنين تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 2663 اختبارا معمليا للكشف عن الجائحة.

وذكرت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية أن البيانات الرسمية تشير إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد يقف عند 19 ألفا و375 حالة منها 3 آلاف و126 حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات، من بينها 278 مريضا في حالة خطرة يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة.

وسجلت السلطات الصحية البلغارية 20 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 9 آلاف و331 وفاة.

وسجل الكادر الطبي في بلغاريا 9 آلاف و660 إصابة منذ بداية الجائحة، منها 12 حالة خلال 24 ساعة الماضية.

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