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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص تفعل المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الحظر بشأن كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:02 ص
جريدة الدستور
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بدأت الحكومة القبرصية بتفعيل المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الحظر المفروض لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث عاد طلاب المدارس الابتدائية والثانوية إلى مدارسهم في صباح اليوم الاثنين وتستعد شركات البيع بالتجزئة أيضًا لاستئناف أعمالها، بما في ذلك مراكز التسوق والمتاجر في قبرص.

وأفادت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" على موقعها الإلكتروني أن طلاب المدارس الابتدائية والسنة النهائية في الثانوية العامة، بما في ذلك المدارس الفنية يستطيعون العودة إلى فصولهم الدراسية، فيما سوف تُستأنف أعمال البيع بالتجزئة، بما في ذلك المتاجر الكبرى ومراكز التسوق ومكاتب المراهنات، لكن بدون استخدام الكراسي والطاولات، وسيتم فتح المتاحف والمواقع الأثرية الأخرى وسيُسمح بإجراء الطقوس الدينية بحد أقصى 50 شخصًا.

كما تبدأ المسارح ودور السينما عملها، في حين ينص المرسوم الجديد الصادر عن وزير الصحة أيضًا على عودة تدريجية للأنشطة الرياضية،ورغم ثبات عدد الإصابات المنخفض الذي تسجله قبرص يوميا، وانخفاض نسبة العينات الإيجابية بين اختبارات الكشف عن الإصابة بـ"كوفيد-19"، تدعو السلطات المواطنين لتواخى الحذر والامتثال للتدابير المفروضة من السلطات.

وتعد قبرص من البلدان التي تسجل أعدادا منخفضة للوفيات والإصابات بفيروس "كورونا"، فمنذ بداية تفشى الوباء، سجلت السلطات الصحية حتى وقت قريب 211 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج من الفيروس في المستشفيات 112 شخصا.

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