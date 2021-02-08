انطلاق محادثات الفصائل الفلسطينية فى القاهرة.. اليوم

تنطلق اليوم الإثنين، اجتماعات الفصائل الفلسطينية فى القاهرة، برعاية مصرية لبحث المصالحة وإنهاء الانقسام والاتفاق على آلية الانتخابات وضمان إنجاحها.وكان وفد قيادة حركة حماس وصل مساء أمس الأحد، للمشاركة في جلسات الحوار.وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة، إن الوفد يضم صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، ويحيى السنوار والدكتور خليل الحية وعزت الرشق وحسام بدران ومحمد نزال وروحي مشتهى، وطاهر النونو.كما وصل وفد حركة الجهاد الإسلامي إلى القاهرة ويرأس وفد الحركة الدكتور محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية، ويضم الوفد أيضا الدكتور أنور أبو طه والشيخ نافذ عزام وخالد البطش.فيما وصل وفد حركة فتح برئاسة جبريل الرجوب، وهو يضم كلا من عزام الأحمد وروحي فتوح وأحمد حلس وسمير الرفاعي.وأفادت مصادر مطلعة، بأن الفصائل ستبحث اليات الانتخابات والقضاء والأمن وإنجاح العملية الديمقراطية والتفاهم والتنسيق في تحديد موعد الانتخابات والشروط الخاصة بالإشراف على الانتخابات، والتأكيد على نزاهتها وشفافيتها، وفقا لقناة "العربية".وأوضحت المصادر على أن الاجتماعات ستناقش الية تحقيق المصالحة الشاملة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار.يذكر أن 14 فصيلا فلسطينيا يشارك في الاجتماعات اليوم، وهي الفصائل التي وقعت على حوارات القاهرة عام 2011 والتي عرفت باتفاق المصالحة.