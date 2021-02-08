رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تشيد بتحرك وزارة الخارجية لشرح حقيقة الموقف الإثيوبي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:59 ص
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
محمد جعفر
طباعة
أشادت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بالتحرك الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفراءها بالخارج لشرح حقيقة الموقف الإثيوبي وتعنته في المفاوضات الجارية مع مصر والسودان للوصول إلى اتفاق عادل لحصصهم في مياه النيل وخطورة استمرارهم في موقفهم واستكمال بناء السد وملء مرحلته الثانية خلال شهور قليلة وتأثيرها على حياة الشعبين المصري والسوداني في حاله عدم الاتفاق.

وطالبت لاشين بضرورة تفعيل الدبلوماسية الشعبية واهتمام روابط واتحادات المصريين بالخارج بهذه الحملة ودعوة شعوب العالم للوقوف بجانب الحقوق التاريخية والإنسانية لمصر والسودان من خلال فاعليات وأنشطة بصفة عاجلة وأيضًا وقفات سلمية طلبًا لدعم الرأي العام الدولي والإعلام الخارجي في مطالبنا المشروعة.

وأوضحت النائبة، أنه من المحتمل أن تتوجه مصر لمجلس الأمن قريبًا لطرح هذه القضية المصيرية وربما لمحكمة العدل الدولية وهو الأمر الذي يتطلب خلق وتعبئة رأي عام دولي داعم لموقفنا.

موضوعات متعلقة

تفصيل مثيرة فى مقتل طفل على يد والدته وعشيقها (فيديو)

صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات وإيقاف التداول على 7 أسهم

موعد غرة شهر رجب 2021

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

الصور

image description

توافد محامين الدقهلية على انتخابات النقابة

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

الأكثر قراءة

صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات وإيقاف التداول على 7 أسهم

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

إعدام 1.5 مليون دجاجة باليابان بسبب إنفلونزا الطيور

تراجع حدة الفيضانات في ولاية ساراواك بماليزيا

فقدان 14 شخصا في جبال الشيشان

كوريا الجنوبية تجري اختبارات كورونا على الحيوانات الأليفة

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش «التحنيط عند قدماء المصريين»

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين