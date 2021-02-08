برلمانية تشيد بتحرك وزارة الخارجية لشرح حقيقة الموقف الإثيوبي

أشادت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بالتحرك الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفراءها بالخارج لشرح حقيقة الموقف الإثيوبي وتعنته في المفاوضات الجارية مع مصر والسودان للوصول إلى اتفاق عادل لحصصهم في مياه النيل وخطورة استمرارهم في موقفهم واستكمال بناء السد وملء مرحلته الثانية خلال شهور قليلة وتأثيرها على حياة الشعبين المصري والسوداني في حاله عدم الاتفاق.وطالبت لاشين بضرورة تفعيل الدبلوماسية الشعبية واهتمام روابط واتحادات المصريين بالخارج بهذه الحملة ودعوة شعوب العالم للوقوف بجانب الحقوق التاريخية والإنسانية لمصر والسودان من خلال فاعليات وأنشطة بصفة عاجلة وأيضًا وقفات سلمية طلبًا لدعم الرأي العام الدولي والإعلام الخارجي في مطالبنا المشروعة.وأوضحت النائبة، أنه من المحتمل أن تتوجه مصر لمجلس الأمن قريبًا لطرح هذه القضية المصيرية وربما لمحكمة العدل الدولية وهو الأمر الذي يتطلب خلق وتعبئة رأي عام دولي داعم لموقفنا.