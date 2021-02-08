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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 4500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:57 ص
كورونا
كورونا
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سجلت ألمانيا، اليوم الإثنين، 4 آلاف و535 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و288 ألفا و545 حالة.

وأظهرت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية، وفقا لصحيفة «بيلد» الألمانية، أنه تم تسجيل 158 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 61 ألفا و575 حالة.

وبلغت الحالات النشطة 185 ألفا و600 حالة بينما تعافى مليونان و41 الف و300 حالة من الجائحة.

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