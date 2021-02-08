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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

اليوم.. انطلاق الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:55 ص
الجامعة العربية
الجامعة العربية
وكالات
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ينطلق، ظهر اليوم الاثنين، الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب، بهدف دعم القضية الفلسطينية، وإعادة التأكيد على ثبات الموقف العربي الجامع تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على الالتزام العربي الجامع بمبادرة السلام العربية، وكافة القرارات العربية بخصوص القضية الفلسطينية، كونها قضية العرب الأولى، ومفتاح السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

هذا وسيصدر عن الاجتماع الذي سيحضره وزراء الخارجية العرب، رغم جائحة كورونا، قرار جامع بموافقة جميع الدول العربية للتأكيد على ثبات الموقف العربي من القضية الفلسطينية وحقوق شعب فلسطين، ودعم ومواصلة الجهد الفلسطيني العربي المشترك على المستويات الدولية كافة لإسناد ودعم حقوق شعب فلسطين، وتعزيز الحراك القانوني الدولي خاصة على مستوي المحكمة الجنائية الدولية، وللتأكيد على الالتزام بالدعم المالي العربي لدولة فلسطين.

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