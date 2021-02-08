«الوادي الجديد»: متابعات لحظية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على المتابعة اللحظية مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021.وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل جميع المدارس وبما يضمن سلامة الجميع، لافتا إلى تقديم كافة سبل الدعم لجميع الطلاب وتلقي الاستفسارات والرد عليها من معلميهم إلى جانب تنفيذ مجموعات التقوية والقوافل التعليمية لإمداد الطلاب بالمراجعات النهائية للمنهج الدراسي وتأهيلهم لخوض أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة، متمنيا لجميع طلابنا بالتوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج.