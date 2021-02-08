رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كوريا الجنوبية تجري اختبارات كورونا على الحيوانات الأليفة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:54 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
ا ش ا
طباعة
أعلنت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية "سول" اليوم الاثنين، أنها تقوم بإجراء اختبارات معملية للكشف عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على الحيوانات الأليفة بما يشمل الكلاب والقطط ابتداء من اليوم، نتيجة تأكيد أول حالة إصابة لحيوان أليف في نهاية الشهر الماضي.

وقالت المسئولة في حكومة مدينة سول بارك يو-مي في مؤتمر صحفي افتراضي عقدته اليوم (ونقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني) إن الحيوانات الأليفة لا تخضع للاختبار إلا عندما تظهر عليها أعراض كورونا بعد ملامستها شخصا مصابا بالفيروس، وذلك مفاده بأن الحيوانات الأليفة لا تكون ضمن نطاق الاختبارات في حالة عدم مخالطتها لشخص مصاب، أو عدم ظهور أعراض كورونا عليها حتى لو لامست شخصا مصابا.

وأفادت بأن معظم الكلاب والقطط لا تظهر عليها أعراض حتى لو كانت تعاني من فيروس كورونا، ومن النادر أن تظهر عليها الحمى والسعال وضيق التنفس وزيادة إفرازات العين والأنف والإسهال وغيرها.

وقالت بارك يو-مي إنه من الضروري أن تكون الكلاب والقطط تحت العزل الذاتي في منزل لمدة 14 يوما، إذا كانت نتيجة اختبار الحيوانات الأليفة إيجابية لفيروس كورونا، بدون اتخاذ إجراءات مثل الحجر الصحي في منشآت، بسبب عدم وجود أدلة على أن فيروس كورونا ينتقل من الحيوانات الأليفة إلى الإنسان.

ودعت المسئولة الكورية الجنوبية سكان العاصمة إلى الالتزام بالحفاظ على مسافة مترين على الأقل عند المشي مع الكلاب وارتداء الكمامة وغسل اليدين.

موضوعات متعلقة

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

موعد غرة شهر رجب 2021

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

الصور

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

فقدان 14 شخصا في جبال الشيشان

كوريا الجنوبية تجري اختبارات كورونا على الحيوانات الأليفة

«أستيريكس» الترفيهية القريبة من باريس تغلق حوض الدلافين

استطلاع: غالبية الألمان لا يثقون في وعد ميركل بالتطعيم

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر