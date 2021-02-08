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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حياة كريمة» تنقذ «الجزيرة الخضراء» بكفر الشيخ من الإهمال

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:52 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
عمرو الشامي
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سعادة غامرة يعيشها سكان مجلس قروي الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بعد أن أصابهم الدور ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتكون طوق النجاة وتنتشلهم من الإهمال الذي استفحل وبات السمة الأساسية في كل شيء منذ ما يقرب من 25 عاما.

لطالما كانت"الجزيرة الخضراء" تصنف من القرى الأكثر فقرا والأقل خدمات، فلا صرف صحي ولا مياه شرب نظيفة ولا مستشفى لخدمة الآلاف من الأهالي فضلا عن سوء الطرق فلا رصف الشوارع وغيره الكثير من مظاهر الإهمال الجسيم.

وفور إدراج القرية ضمن المبادرة الرئاسية، تجدد الأمل لدى أهلها في عيش حياة كريمة، ليتوجهوا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على نظرته الثاقبة لتطوير الريف المصري والنهوض به من أجل مستقبل أفضل.

وعن المعاناة التي يعيشها المواطنين خلال الظرف الراهن يقول السيد محمد دياب، أحد أهالي الجزيرة الخضراء، إنهم أصبحوا يعانون من كارثة بيئية بسبب عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي الذي تم البدء فيه قبل سنوات، مما أدى إلى اعتماد الأهالي على "الطرنشات" للصرف فيها، وتسربت مياه الصرف الصحي إلى مياه الشرب ما أدى إلى تلوثها.

وأكد دياب، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شوارع وطرقات القرية تحولت لبحيرات من مياه الصرف الصحي العفنة، التي تنبعث منها الروائح الكريهة وتعوق عملية السير والوصول للمنازل واستغثنا بكل المسؤولين، لكن دون جدوى"، مناشدا المسؤولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالي من الأمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي، فضلا عن عدم صرف الشوارع لعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي حتى الآن.

وأبدي السيد محمد دياب، سعادته لإدراج قرية الجزيرة الخضراء ضمن مبادرة " حياة كريمة "، مؤكدا أن الوضع سيتغير في القريب العاجل لثقة الأهالي في المبادرة الرئاسية وما ستحققه على أرض الواقع.

وقال محمد الحفني، أحد أهالي قرية الجزيرة الخضراء، إن مستشفى التكامل بالجزيرة الخضراء مبني على أحدث طراز لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة له، ونحن نحلم بتشغيل المستشفى التكاملى بعد أن حلمنا بالتطوير والإنشاء الجديد لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل لكننا فى النهاية اصطدمنا بمبنى مقام دون أى خدمة".

وأضاف، أن المستشفى هو أحد مستشفيات التكامل ولكننا صدمنا من عدم وجود أى تخصصات ولا يوجد إلا تطعيمات واستخراج شهادات الولادة والوفيات فقط، بقت عاملة زى "الوحدة الصحية"، وعندما يمرض أحد يذهب إلى مستشفى رشيد العام في محافظة البحيرة غربا لعدم وجود مستشفيات متخصصة بالقرية.

وأشار، أهالي القرية أنهم في حاجة ماسة لوجودها، وخاصة وأن أقرب مستشفى لهم تقع على مسافة بعيدة من القرية، مما يجعل من الصعب إنقاذ المرضى والمصابين، وخاصة في حالات الطوارئ، مؤكدا أن الأهالي يأملون في مبادرة " حياة كريمة" أن تقوم بتغيير الأوضاع وخاصة الصحية لتقديم معيشة أفضل.

من جهته، أكد جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن أعضاء مبادرة "حياة كريمة" في حالة انعقاد دائم مع الوحدة المحلية لبحث تنفيذ الخطة التي تم وضعها من أجل تطوير المدينة والقرى التي دخلت ضمن قطار التطوير.

وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم حاليا رفع الإحداثيات في القرى والمدينة للبدء الفوري في التطوير، كما تم بحث المشروعات المقترحة في قطاعات المرافق والخدمات وتأهيل المنازل، وسط ترحيب كبير من الأهالي.

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