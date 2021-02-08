«الصحة العراقية»: مستعدون لوصول لقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الإثنين، أن دوائر الصحة في بغداد وكافة المحافظات على أتم الاستعداد لوصول لقاحات فيروس كورونا.وأضافت الوزارة في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية، أن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية جهزت دوائر الصحة بثلاجات حفظ اللقاح المضادة ل‍كورونا ومستلزمات طبية واجهزة متنوعة.من جهته، قال مدير عام الشركة علي حسن البلداوي، إنه «تم تجهيز كل من دائرة صحة بغداد، الانبار، واسط، البصرة، ديالى، صلاح الدين، ميسان، فضلًا عن تجهيز المركز العراقي لأمراض القلب بمستلزمات طبية قلبية».