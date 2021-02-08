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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات «كورونا» في تايلاند لأكثر من 23 ألف حالة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:50 ص
كورونا
كورونا
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أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 186 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 23 ألفا و557 حالة.

وذكر المركز في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 79 وفاة.

وتضمنت الإصابات الجديدة 10 حالات من الوافدين الخاضعين للحجر الصحي، بينما تعافت حتى الآن 16942 حالة من الفيروس.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة

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