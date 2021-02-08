1740 إصابة و37 وفاة جديدة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا 1740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و37 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفاد معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الإثنين، بأنه توجد 1.676 حالة حاليا بالمستشفيات وتم نقل 299 مريضا إلى العناية المركزة.يذكر أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إصابة 725.610 حالة بالفيروس، بينما توفي 21.389، كما تلقى 327 ألفا و531 شخصا في بلجيكا الجرعة الأولى من اللقاح.