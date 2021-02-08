«المستثمرين» يطلق منصة إلكترونية لتشجيع وترويج المنتج المصري

كشف الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أمس، عن إنشاء المنصة الإلكترونية للاتحاد، فضلًا عن إنشاء موقع إلكتروني يكون بمثابة النافذة لعرض أحدث الأخبار والمعلومات عن الاستثمار والمستثمرين، وأهم المشروعات والأنشطة التى يقوم بها الاتحاد.وأكد هلال، في بيان، أن هذه المنصة الإلكترونية فكرةٌ رائدة يجب أن تكون الأولى بالرعاية من الجميع، فكرةٌ تتماشي مع الرغبة الصادقة في فتح أسواق حقيقية للمنتج المصري داخل مصر وخارجها كما انها فكرةٌ ترتبط بأهم ما يسعي إليه الجميع في فرص العمل ولقمة العيش، كما تؤكد على معاني الوطنية والانتماء بعيدًا عن الشعارات.وشكل اتحاد المستثمرين لجنةً لهذا الغرض، تضم في عضويتها، الدكتور محي حافظ عضو المكتب التنفيذي، نائبًا للرئيس، والدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد، والدكتور صبحي نصر، أمين صندوق الاتحاد، والمهندس بهاء العادلي، عضو المكتب التنفيذي، واللواء حسام الشهاوي، مدير عام الاتحاد.وشهد فعاليات الاجتماع، النائب محمد المرشدي، والمهندس علي حمزة، والمهندس محمود الشندويلي، نواب رئيس الاتحاد.