رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المستثمرين» يطلق منصة إلكترونية لتشجيع وترويج المنتج المصري

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:48 ص
الدكتور محرم هلال
الدكتور محرم هلال
أسماء إبراهيم
طباعة
كشف الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أمس، عن إنشاء المنصة الإلكترونية للاتحاد، فضلًا عن إنشاء موقع إلكتروني يكون بمثابة النافذة لعرض أحدث الأخبار والمعلومات عن الاستثمار والمستثمرين، وأهم المشروعات والأنشطة التى يقوم بها الاتحاد.

وأكد هلال، في بيان، أن هذه المنصة الإلكترونية فكرةٌ رائدة يجب أن تكون الأولى بالرعاية من الجميع، فكرةٌ تتماشي مع الرغبة الصادقة في فتح أسواق حقيقية للمنتج المصري داخل مصر وخارجها كما انها فكرةٌ ترتبط بأهم ما يسعي إليه الجميع في فرص العمل ولقمة العيش، كما تؤكد على معاني الوطنية والانتماء بعيدًا عن الشعارات.

وشكل اتحاد المستثمرين لجنةً لهذا الغرض، تضم في عضويتها، الدكتور محي حافظ عضو المكتب التنفيذي، نائبًا للرئيس، والدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد، والدكتور صبحي نصر، أمين صندوق الاتحاد، والمهندس بهاء العادلي، عضو المكتب التنفيذي، واللواء حسام الشهاوي، مدير عام الاتحاد.

وشهد فعاليات الاجتماع، النائب محمد المرشدي، والمهندس علي حمزة، والمهندس محمود الشندويلي، نواب رئيس الاتحاد.

موضوعات متعلقة

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

الباز يكشف كيف خان أبو تريكة الأهلي.. ولماذا طلبت البعثة عدم حضوره مباراة بايرن؟

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

الصور

image description

توافد محامين الدقهلية على انتخابات النقابة

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

الأكثر قراءة

صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات وإيقاف التداول على 7 أسهم

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

إعدام 1.5 مليون دجاجة باليابان بسبب إنفلونزا الطيور

تراجع حدة الفيضانات في ولاية ساراواك بماليزيا

فقدان 14 شخصا في جبال الشيشان

كوريا الجنوبية تجري اختبارات كورونا على الحيوانات الأليفة

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش «التحنيط عند قدماء المصريين»

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين