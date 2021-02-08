«الكرملين»: 60% من سكان العالم يكتسبون مناعة ضد كورونا الصيف المقبل

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يكتسب 60% من سكان العالم مناعة ضد كورونا بمنتصف الصيف المقبل، ما سيسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها مثلما قبل ظهور الوباء.وأضاف المتحدث باسم الكرملين، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، "أنه وفقا للخبراء في مجال الصحة وعلماء المناعة، من الضروري أن يكتسب حوالي 60% من سكان العالم مناعة ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه النسبة قد تتحقق بحلول منتصف الصيف القادم.وأوضح " بيسكوف" أن العديد من الدول تعمل في هذا الاتجاه، وبدأت تظهر نتائج هذا العمل، وكذلك زيادة معدل التطعيم في روسيا والولايات المتحدة.تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 106 ملايين إصابة، منذ بدء تفشي الوباء، وتوفي بسببه أكثر من 2.3 مليون شخص حتى الآن.