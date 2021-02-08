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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ قنا ورئيس المدينة يؤدون واجب العزاء بشهيد نجع حمادي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:45 ص
الدكتور حازم عمر
الدكتور حازم عمر
قنا: إسلام البكري
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شارك الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أهالي قرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني إلى مثوان الأخير بمقابر عائلته، برفقة المهندس عبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي. 

وتقدم نائب محافظ قنا، ورئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي، بالتعازي لأسرة شهيد الواجب الوطني، عقب انتهاء تشييع الجثمان، بعد أن تم دفنه بمقابر عائلة الخضورة بقرية الرحمانية بشرق نيل مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وكان المجند أسامة عبد الستار، ابن قرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، قد استشهد خلال تأديته لواجبه الوطني، فيما اكتست قريته بالحزن والسواد، وذلك على استشهاد أحد أبناء القرية.

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