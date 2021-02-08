روسيا تسجل 16 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا، اليوم الاثنين، 15916 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 1728 في موسكو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وهو ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و983 ألفا و197 حالة، وأكدت السلطات وفاة 407 حالات إضافية لتصل الحصيلة الرسمية للوفيات بالمرض إلى 77068.