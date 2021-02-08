رئيس وزراء الهند يشيد بتعامل بلاده مع جائحة كورونا

أشاد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الإثنين، بطريقة تعاطي بلاده مع أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلا إن حكومته أثبتت أن المخاوف التي اثارتها أحزاب المعارضة حيال تعامل البلاد مع الجائحة "خاطئة".وأضاف مودي، حسبما ذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية، أن الانتقادات جيدة لكن لا ينبغي لأحد أن ينغمس في أعمال يمكن أن تكسر ثقة البلاد، مشيرا إلى أن بلاده تنفذ أكبر برنامج تطعيم ضد فيروس كورونا في العالم.يشار إلى أن الهند سجلت 11 ألفا و831 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و838 ألفا و194 شخصا، فيما سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 84 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 155 ألفا و80 شخصا.