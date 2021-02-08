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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

473 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:40 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الإثنين، أنها سجلت 473 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينهم حالة وافدة من الخارج.

ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 130 ألفا و116 حالة، تعافى منهم 122 ألفا و81 حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و802 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1233 حالة بعد تم تسجيل خمس حالات جديدة.

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