بريانكا شوبرا تتصدر غلاف مجلة «Elle» بإطلالات مميزة

تصدرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، غلاف مجلة "Elle"، لعدد شهر مارس، حيث خضعت النجمة لأحدث جلسة تصوير لصالح المجلة العالمية، بمجموعة من الإطلالات التي تبرز جمالها، وشاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات " إنستجرام".وتألقت النجمة الهندية، بمعطف طويل أسود اللون، مع حذاء ذو اللون الأسود اللامع، مع تصفيفة الشعر المبلل، ولم تتكلف في وضع المكياج لتبرز جمالها الطبيعي، وتحدثت للمجلة حول مذكراتها التي خطتها والتي حملت عنوان "غير مكتمل" التي تصدر عن دار "راندوم هاوس"، وتدور مذكراتها حول كواليس تنصيبها ملكة جمال العالم عام 2000، بالإضافة إلى حكايات تعود لزمن الطفولة في مسقط رأسها جمشيدبور، ومسيرتها فى بوليوود، وتجاربها الغنائية، وحتى وصولها إلى الشهرة العالميّة وأعمالها الإنسانية مع منظمة اليونيسيف.ومؤخرا أطلقت بريانكا شوبرا، خط التجميل الخاص بها، لعلامتها التجارية للعناية بالشعر، مشيرة إلى سعادتها فى كونها "رائدة أعمال".وتقدم علامتها الخاصة، وهي شراكة مع حاضنة ومبتكرة علامة التجميل "Maesa"، مستحضرات محايدة جنسانيًا وتُنتج بالكامل في الولايات المتحدة، وأعلنت علامتها "Anomaly" أن منتجاتها خالية من المواد الكيميائية الضارة ومعبأة في زجاجات قابلة لإعادة التدوير مصنوعة من مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك، لتحقق الاستدامة، وعدم تلوث البيئة.