رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بريانكا شوبرا تتصدر غلاف مجلة «Elle» بإطلالات مميزة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:40 ص
بريانكا شوبرا
بريانكا شوبرا
سارة ساويرس
طباعة
تصدرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، غلاف مجلة "Elle"، لعدد شهر مارس، حيث خضعت النجمة لأحدث جلسة تصوير لصالح المجلة العالمية، بمجموعة من الإطلالات التي تبرز جمالها، وشاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وتألقت النجمة الهندية، بمعطف طويل أسود اللون، مع حذاء ذو اللون الأسود اللامع، مع تصفيفة الشعر المبلل، ولم تتكلف في وضع المكياج لتبرز جمالها الطبيعي، وتحدثت للمجلة حول مذكراتها التي خطتها والتي حملت عنوان "غير مكتمل" التي تصدر عن دار "راندوم هاوس"، وتدور مذكراتها حول كواليس تنصيبها ملكة جمال العالم عام 2000، بالإضافة إلى حكايات تعود لزمن الطفولة في مسقط رأسها جمشيدبور، ومسيرتها فى بوليوود، وتجاربها الغنائية، وحتى وصولها إلى الشهرة العالميّة وأعمالها الإنسانية مع منظمة اليونيسيف.

ومؤخرا أطلقت بريانكا شوبرا، خط التجميل الخاص بها، لعلامتها التجارية للعناية بالشعر، مشيرة إلى سعادتها فى كونها "رائدة أعمال".

وتقدم علامتها الخاصة، وهي شراكة مع حاضنة ومبتكرة علامة التجميل "Maesa"، مستحضرات محايدة جنسانيًا وتُنتج بالكامل في الولايات المتحدة، وأعلنت علامتها "Anomaly" أن منتجاتها خالية من المواد الكيميائية الضارة ومعبأة في زجاجات قابلة لإعادة التدوير مصنوعة من مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك، لتحقق الاستدامة، وعدم تلوث البيئة.

موضوعات متعلقة

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

الصور

image description

توافد محامين الدقهلية على انتخابات النقابة

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

الأكثر قراءة

صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات وإيقاف التداول على 7 أسهم

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

إعدام 1.5 مليون دجاجة باليابان بسبب إنفلونزا الطيور

تراجع حدة الفيضانات في ولاية ساراواك بماليزيا

فقدان 14 شخصا في جبال الشيشان

كوريا الجنوبية تجري اختبارات كورونا على الحيوانات الأليفة

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش «التحنيط عند قدماء المصريين»

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين