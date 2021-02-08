مستشار الرئيس الأمريكي للصحة: ندعم تلقيح أكبر عدد بلقاح كورونا

أكد الطبيب أنتوني فاوتشي، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الصحة، اليوم الاثنين، أنه يدعم تلقيح أكبر عدد من الأفراد بالجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد، ولكن هذا لا يعني تأخير الجرعة الثانية.وقال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الصحة، في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، إن "الولايات المتحدة يجب أن تستمر في المسار الذي وضعته لتطعيم الناس بالجرعات المتوفرة حاليا".وكان خبير الأمراض المعدية الأمريكي مايكل أوسترهولم، قد اقترح تأخير موعد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، لضمان حصول أكبر عدد ممكن من الأشخاص في البلاد على الجرعة الأولى من اللقاح.