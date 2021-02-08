رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشار الرئيس الأمريكي للصحة: ندعم تلقيح أكبر عدد بلقاح كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:38 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
ا ش ا
طباعة
أكد الطبيب أنتوني فاوتشي، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الصحة، اليوم الاثنين، أنه يدعم تلقيح أكبر عدد من الأفراد بالجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد، ولكن هذا لا يعني تأخير الجرعة الثانية.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الصحة، في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، إن "الولايات المتحدة يجب أن تستمر في المسار الذي وضعته لتطعيم الناس بالجرعات المتوفرة حاليا".

وكان خبير الأمراض المعدية الأمريكي مايكل أوسترهولم، قد اقترح تأخير موعد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، لضمان حصول أكبر عدد ممكن من الأشخاص في البلاد على الجرعة الأولى من اللقاح.

موضوعات متعلقة

نجم المصارعة العالمى «ريكس» يفاجئ زوجته بتغيير جنسه

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 8 فبراير 2021

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

الصور

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

استطلاع: غالبية الألمان لا يثقون في وعد ميركل بالتطعيم

دراسة أمريكية: إصابات السلالة البريطانية تتضاعف كل 10 أيام

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر