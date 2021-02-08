ضبط 2519 مخالفة تموينية بالدقهلية في يناير

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، تنفيذ حملات تموينية موسعة للمرور والتفتيش على محلات الأغذية والمنشأت التجارية تستهدف ضمان توافر السلع الغذائية واللحوم والخضروات على مستوى لائق للمواطن، نتج عنها تحرير 2148 محضرا خلال شهر يناير.وأوضح، أنه في مجال المخابز حرر 607 محاضر نقص وزن، و275 محضر مخالف للمواصفات المعتمدة، و20 محضر توقف بدون إذن، و75 محضر تجميع وتصرف بطاقات تموين، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، وأخر عدم وجود ميزان، 97 محضر اختراق ماكينة مخبز، و123 محضر مخالفات متنوعة، بإجمالي 1200 مخالفة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.وفي مجال الأسواق، تم تحرير 786 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و152 محضر بيع بأزيد من السعر المقرر، و7 محاضر غير صالح للاستهلاك، و73 محضر بدون ترخيص، و83 زبح خارج السلخانة.