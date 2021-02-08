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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كازاخستان تسجل ألف إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:34 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان 1003 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 196 ألفا و115 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية، اليوم الإثنين، أن البلاد سجلت 843 حالة شفاء تام من المرض، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 176 ألفا و744 حالة، مشيرة إلى أنه مازال يوجد 27 ألفا و28 مريضا بالفيروس التاجي يخضعون للعلاج، منهم 268 مريضا في حالة حرجة.

وكانت كازاخستان قد سجلت، على مدار الأسبوع الماضى، 64 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 2540 حالة.

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