3 مرشحين يتنافسون على مقعد «نقيب المحامين» بكفر الشيخ اليوم

انطلقت انتخابات نقابة محامين كفر الشيخ الفرعية، اليوم الإثنين، وسط إشراف قضائي كامل، ويبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 6750 محاميًا.ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية في محافظة كفر الشيخ، المقرر إجراؤها غدًا بنقابة محامين كفر الشيخ 37 مرشحًا، بينهم 3 على مقعد النقيب، و5 مرشحين على مقعد واحد للشباب، و9 مقاعد أخرى من بين 29 مرشحًا بالمحاكم الجزئية على مستوى محافظة كفر الشيخ.ويتنافس على مقعد النقيب 3 محامين وهم «فراج فتوح السيد زعفان، الأمين العام الحالي للنقابة، وصبري محمود محمد عتمان، النقيب الأسبق، وعضو نقابة محامين مصر الأسبق، وحاتم سعيد سعد درويش».ويتنافس على مقاعد العضوية للنقابة، عن كل محكمة جزئية في نطاق محافظة كفر الشيخ، كل من «أحمد السيد يوسف جاب الله، ومحمد أحمد محمد محمد شعبان، وسمير عبدالمنعم الهابط، عن محكمة فوه الجزئية، وأحمد عبدالحليم عبدالفتاح السيد أحمد عمر، وسامي ممدوح ندا الغنام، ومحمد عبدالمجيد محمد فواز».وعن محكمة بندر كفر الشيخ ترشح كل من «صلاح السيد على مليكة، وحاتم عبدالجليل إسماعيل عبدالمجيد، وحمدان العمدة عبدالونيس صقر،عن محكمة مركز كفر الشيخ، وسعد عبدالمنعم السيد محمد أبوزيد، وأحمد إبراهيم عبدالسلام أحمد، وعيد عزمي يوسف محمد الخطيب، عن محكمة البرلس، وشوقي السيد عبدالحميد الحمراوي، وعلي حسن أبوزيد رزق شمس، ومحمد سعد حامد ضباب، وخالد موسى أحمد إبراهيم، عن محكمة سيدي سالم».فيما تقدم للترشح عن محكمة بيلا كل من «خالد محمد المتولي غالي، ومحمد عبدالرؤوف محمد إبراهيم شاهين»، وعن محكمة قلين كل من: « عبد المولي عبدالجواد عبدالمولى عوض، وإبراهيم فتوح عبدالله الحصاوي، وعبدالفتاح السيد على الصاوي، وإبراهيم سيد أحمد محمود الهابط، وشعبان صالح إبراهيم النجار».كما تقدم للترشح عن محكمة دسوق كل من « شعبان على محمد حماد، ومصطفى محمد على حسن عبدالمطلب، وسعيد محمد إبراهيم العبسي»، وعن محكمة الحامول كل من « علي محمد على عبدالقادر، وأحمد محمد محمود محمد»، وعن محكمة مطوبس مرشح واحد فقط « محمد عبدالمؤمن محمود يوسف نعينع».ويتنافس على مقعدي الشباب 5 محامين لاختيار مقعد واحد فقط وهم «أحمد مبروك أحمد سبوخ، وأحمد محمد نجيب بسيوني غلمش، وإسلام عبدالكريم عبدالمقصود محمد، وكمال حسن كمال حسن شاهين، ومحمد كمال على عبدالسلام».