رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 مرشحين يتنافسون على مقعد «نقيب المحامين» بكفر الشيخ اليوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:33 ص
نقابة المحامين
نقابة المحامين
عمرو الشامي
طباعة
انطلقت انتخابات نقابة محامين كفر الشيخ الفرعية، اليوم الإثنين، وسط إشراف قضائي كامل، ويبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 6750 محاميًا.

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية في محافظة كفر الشيخ، المقرر إجراؤها غدًا بنقابة محامين كفر الشيخ 37 مرشحًا، بينهم 3 على مقعد النقيب، و5 مرشحين على مقعد واحد للشباب، و9 مقاعد أخرى من بين 29 مرشحًا بالمحاكم الجزئية على مستوى محافظة كفر الشيخ.

ويتنافس على مقعد النقيب 3 محامين وهم «فراج فتوح السيد زعفان، الأمين العام الحالي للنقابة، وصبري محمود محمد عتمان، النقيب الأسبق، وعضو نقابة محامين مصر الأسبق، وحاتم سعيد سعد درويش».

ويتنافس على مقاعد العضوية للنقابة، عن كل محكمة جزئية في نطاق محافظة كفر الشيخ، كل من «أحمد السيد يوسف جاب الله، ومحمد أحمد محمد محمد شعبان، وسمير عبدالمنعم الهابط، عن محكمة فوه الجزئية، وأحمد عبدالحليم عبدالفتاح السيد أحمد عمر، وسامي ممدوح ندا الغنام، ومحمد عبدالمجيد محمد فواز».

وعن محكمة بندر كفر الشيخ ترشح كل من «صلاح السيد على مليكة، وحاتم عبدالجليل إسماعيل عبدالمجيد، وحمدان العمدة عبدالونيس صقر،عن محكمة مركز كفر الشيخ، وسعد عبدالمنعم السيد محمد أبوزيد، وأحمد إبراهيم عبدالسلام أحمد، وعيد عزمي يوسف محمد الخطيب، عن محكمة البرلس، وشوقي السيد عبدالحميد الحمراوي، وعلي حسن أبوزيد رزق شمس، ومحمد سعد حامد ضباب، وخالد موسى أحمد إبراهيم، عن محكمة سيدي سالم».

فيما تقدم للترشح عن محكمة بيلا كل من «خالد محمد المتولي غالي، ومحمد عبدالرؤوف محمد إبراهيم شاهين»، وعن محكمة قلين كل من: « عبد المولي عبدالجواد عبدالمولى عوض، وإبراهيم فتوح عبدالله الحصاوي، وعبدالفتاح السيد على الصاوي، وإبراهيم سيد أحمد محمود الهابط، وشعبان صالح إبراهيم النجار».

كما تقدم للترشح عن محكمة دسوق كل من « شعبان على محمد حماد، ومصطفى محمد على حسن عبدالمطلب، وسعيد محمد إبراهيم العبسي»، وعن محكمة الحامول كل من « علي محمد على عبدالقادر، وأحمد محمد محمود محمد»، وعن محكمة مطوبس مرشح واحد فقط « محمد عبدالمؤمن محمود يوسف نعينع».

ويتنافس على مقعدي الشباب 5 محامين لاختيار مقعد واحد فقط وهم «أحمد مبروك أحمد سبوخ، وأحمد محمد نجيب بسيوني غلمش، وإسلام عبدالكريم عبدالمقصود محمد، وكمال حسن كمال حسن شاهين، ومحمد كمال على عبدالسلام».

موضوعات متعلقة

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 8 فبراير 2021

الصور

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

استطلاع: غالبية الألمان لا يثقون في وعد ميركل بالتطعيم

دراسة أمريكية: إصابات السلالة البريطانية تتضاعف كل 10 أيام

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر