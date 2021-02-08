بايدن: من الصعب وصول أمريكا لمناعة القطيع قبل نهاية صيف 2022

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن أنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة، الوصول إلى مناعة القطيع (أي تطعيم 75 % على الأقل من السكان) للوقاية من فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية الصيف المقبل.وقال بايدن في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الإثنين: "فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية هذا الصيف صعبة للغاية".من جهتها، قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن "الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونا و210 ألاف و937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح أمس، ووزعت 59 مليونا و307 آلاف و800 جرعة".