رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

«هيونداي وكيا»: لا محادثات مع أبل لتطوير سيارات ذاتية القيادة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:28 ص
هيونداي وكيا
هيونداي وكيا
ا ش ا
طباعة
قالت شركتا "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية وشركة "كيا" التابعة لها جزئيا، اليوم الاثنين، إنهما لا تجريان حاليا محادثات مع شركة أبل بشأن مشروع شراكة لصناعة سيارات ذاتية القيادة، ردا على تقارير بهذا الصدد كانت قد نشرت مؤخرا.

وقالت شركتا تصنيع السيارات في بيانين منفصلين حسبما أفادت قناة "الحرة" الإخبارية، "نحن لا نجري محادثات مع شركة آبل بشأن تطوير السيارات ذاتية القيادة".

وفي أوائل يناير الماضي، ارتفعت أسهم الشركتين بعد أن قالت هيونداي إنها وآبل بصدد مناقشة مشروع إنتاج سيارات ذاتية القيادة.

وارتفعت أسهم هيونداي وقتها بأكثر من 20 %، بينما ارتفعت أسهم كيا بنسبة %، بعد تقارير أفادت بأنها ستصنع سيارة كهربائية بحلول عام 2027 وأنها قد تعمل على تطوير بطاريات في مصانع أمريكية تديرها شركة هيونداي أو كيا.

لكن الشركة تراجعت في اليوم نفسه، وأصدرت بيانات لاحقة أزالت فيها جميع الإشارات لشركة آبل، لكنها قالت إنها "تلقت فعلا طلبات للتعاون في التطوير المشترك للسيارات الكهربائية المستقلة من مختلف الشركات" دون تحديد أي منها.

موضوعات متعلقة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات وإيقاف التداول على 7 أسهم

موعد غرة شهر رجب 2021

الصور

image description

توافد محامين الدقهلية على انتخابات النقابة

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

الأكثر قراءة

صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات وإيقاف التداول على 7 أسهم

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

إعدام 1.5 مليون دجاجة باليابان بسبب إنفلونزا الطيور

تراجع حدة الفيضانات في ولاية ساراواك بماليزيا

فقدان 14 شخصا في جبال الشيشان

كوريا الجنوبية تجري اختبارات كورونا على الحيوانات الأليفة

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش «التحنيط عند قدماء المصريين»

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين