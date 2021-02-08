«هيونداي وكيا»: لا محادثات مع أبل لتطوير سيارات ذاتية القيادة

قالت شركتا "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية وشركة "كيا" التابعة لها جزئيا، اليوم الاثنين، إنهما لا تجريان حاليا محادثات مع شركة أبل بشأن مشروع شراكة لصناعة سيارات ذاتية القيادة، ردا على تقارير بهذا الصدد كانت قد نشرت مؤخرا.وقالت شركتا تصنيع السيارات في بيانين منفصلين حسبما أفادت قناة "الحرة" الإخبارية، "نحن لا نجري محادثات مع شركة آبل بشأن تطوير السيارات ذاتية القيادة".وفي أوائل يناير الماضي، ارتفعت أسهم الشركتين بعد أن قالت هيونداي إنها وآبل بصدد مناقشة مشروع إنتاج سيارات ذاتية القيادة.وارتفعت أسهم هيونداي وقتها بأكثر من 20 %، بينما ارتفعت أسهم كيا بنسبة %، بعد تقارير أفادت بأنها ستصنع سيارة كهربائية بحلول عام 2027 وأنها قد تعمل على تطوير بطاريات في مصانع أمريكية تديرها شركة هيونداي أو كيا.لكن الشركة تراجعت في اليوم نفسه، وأصدرت بيانات لاحقة أزالت فيها جميع الإشارات لشركة آبل، لكنها قالت إنها "تلقت فعلا طلبات للتعاون في التطوير المشترك للسيارات الكهربائية المستقلة من مختلف الشركات" دون تحديد أي منها.