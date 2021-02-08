ضبط 22 مخالفة تموينية في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، حملات على الأسواق والأنشطة التجارية بدائرة المحافظة أسفرت عن تحرير 22 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود ماكينة صرف الخبز بالمخبز.وفي مجال الأسواق والأنشطة التجارية، تم ضبط أحد تجار التموين قام بتجميع كمية من السلع بأحد المخازن السرية عبارة عن 400 كجم سكر تمويني و200 كجم أرز و24 زجاجة زيت و96 عبوة جبنة زنة 500 جرام و400 كيس مكرونة، وضبط كمية كبيرة من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، وتحرير 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار السلع المعروضة للبيع للجمهور، تحرير 4 محاضر بإجمالي 20 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.