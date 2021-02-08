تشيع جثمان شهيد الواجب الوطني في قنا

شيع المئات من أهالي قرية الرحمانية بشرق النيل، في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، جثمان الشهيد أسامة عبد الستار، شهيد الواجب الوطني، إلى مثواه الأخير، بحضور العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.وكان المجند أسامة عبد الستار، ابن قرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، قد استشهد خلال تأديته لواجبه الوطني، فيما اكتست قريته بالحزن والسواد، وذلك علي استشهاد أحد أبناء القرية.أهالي قرية الرحمانية قبلي بنجع حمادي، شيعوا الجثمان فى مشهد جنائزي مهيب، وذلك بهتافات "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله" و"هتوحشنا يا أسامة" و"هتوحشنا يا عريس السماء".