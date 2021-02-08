4557 إصابة بكورونا في إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، تسجيل 4557 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة، في بيانها الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ686 ألف حالة، تعافي منهم 609 آلاف حالة.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5121 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 1059 حالة خطرة و300 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.وكان وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، قد أعلن الثلاثاء الماضي أن ثلاثة ملايين ومائة شخص تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، في حين حصل مليون و729 ألفا على الجرعة الثانية من اللقاح.