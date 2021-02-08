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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكرى ميلادها.. شادية أيقونة الموضة والأناقة (صور)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:23 ص
شادية
شادية
هويدا سعيد
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تحل اليوم، ذكري ميلاد الفنانة شادية، واسمها الحقيقي فاطمة كمال شاكر وولدت في 8 فبراير 1931، بالحلمية الجديدة بالقاهرة، لأم مصرية من أصل تركي وأب مصري.

وتعتبر الفنانة شادية رمزا من رموز الموضة في عصر السينما الذهبية، حيث تميزت بإطلالتها البسيطة والجريئة في نفس الوقت، وكانت تعرف بعض موديلات الفساتين وقصات الشعر باسم "شادية"، ونصحبكم مع مجموعة من أجمل أزياء "شادية "أيقونة الموضة.

- "الأوف شولدر"
كانت شادية مختلفة عن غيرها فى أختياراتها لأزيائها، ز كانت فساتينها الأبزر هي الـ "الكب والأوف شولدر".

- المنفوش والمجسم

تميزت شادية بأزيائها حتى أنها كانت تظهر على أغلفة المجلات قديمًا كموضة للعام، كان ضمن أزيائها المنفوش، والمجسم.

- المنقوش والسادة

تنوعت إطلالات "شادية" بين المنقوش والسادة، حيث كانت تحرص علي التنوع في أزياءها وهذا ما ميزها عن غيرها.

- فستان الفرح

ظهرت خلال فيلم الهاربة بزي عروس، واستطاعت من خلاله خلق شكلا مختلفا لفستان الزفاف على طريقتها، فاستعانت به الفتيات بعدها.

- "الكاجوال"

كانت تعتمد على البنطلون في أدوارها التمثيلية، وسيطرت شادية على صيحات الموضة في الخمسينيات والستينيات، وأصبحت أزيائها الأكثر رواجًا، وتختار منها الفتيات "الاستايلات" التي تروق لها وتلجأ لتفصيل مثلها.
شادية
شادية
شادية
شادية
شادية
شادية
شادية
شادية
شادية
شادية
شادية
شادية
شادية
شادية

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