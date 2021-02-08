في ذكرى ميلادها.. شادية أيقونة الموضة والأناقة (صور)

- "الأوف شولدر"

- المنفوش والمجسم

- المنقوش والسادة

- فستان الفرح

- "الكاجوال"

تحل اليوم، ذكري ميلاد الفنانة شادية، واسمها الحقيقي فاطمة كمال شاكر وولدت في 8 فبراير 1931، بالحلمية الجديدة بالقاهرة، لأم مصرية من أصل تركي وأب مصري.وتعتبر الفنانة شادية رمزا من رموز الموضة في عصر السينما الذهبية، حيث تميزت بإطلالتها البسيطة والجريئة في نفس الوقت، وكانت تعرف بعض موديلات الفساتين وقصات الشعر باسم "شادية"، ونصحبكم مع مجموعة من أجمل أزياء "شادية "أيقونة الموضة.كانت شادية مختلفة عن غيرها فى أختياراتها لأزيائها، ز كانت فساتينها الأبزر هي الـ "الكب والأوف شولدر".تميزت شادية بأزيائها حتى أنها كانت تظهر على أغلفة المجلات قديمًا كموضة للعام، كان ضمن أزيائها المنفوش، والمجسم.تنوعت إطلالات "شادية" بين المنقوش والسادة، حيث كانت تحرص علي التنوع في أزياءها وهذا ما ميزها عن غيرها.ظهرت خلال فيلم الهاربة بزي عروس، واستطاعت من خلاله خلق شكلا مختلفا لفستان الزفاف على طريقتها، فاستعانت به الفتيات بعدها.كانت تعتمد على البنطلون في أدوارها التمثيلية، وسيطرت شادية على صيحات الموضة في الخمسينيات والستينيات، وأصبحت أزيائها الأكثر رواجًا، وتختار منها الفتيات "الاستايلات" التي تروق لها وتلجأ لتفصيل مثلها.