«موانئ دبي» تسجل 7.6 % نموا في الربع الأخير من 2020

قامت "موانئ دبي العالمية المحدودة "، بمناولة 19.1 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا على نطاق محفظتها العالمية من محطات الحاويات خلال الربع الأخير من 2020، وارتفع إجمالي كميات الحاويات بنسبة 7.6 % على أساس سنوي، وبنسبة 6.5 % على أساس المقارنة المثلية.وعلى أساس السنة المالية 2020 قامت موانئ دبي العالمية بمناولة 71.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، بمعدل ثابت على أساس سنوي وبزيادة بلغت 0.2 % على أساس المقارنة المثلية.وجاءت الزيادة في حجم الحاويات خلال الربع الأخير من العام 2020 بفضل زيادة النشاط في الهند وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين وخاصةً الأداء القوي في موانئ "موندرا" الهند، و"لندن جيتواي" المملكة المتحدة، و"روتردام" هولندا،و"أنتويرب جيتواي" بلجيكا، و"السخنة" مصر.وفي الأمريكيتين تحقق النمو بقيادة ميناء " موانئ دبي العالمية سانتوس" البرازيل، وميناء "فانكوفر" كندا، التابعين لـمجموعة موانئ دبي العالمية، وفي ميناء جبل علي دولة الإمارات تمت مناولة 3.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا في الربع الأخير من 2020، فيما يمثل ارتفاعًا بنسبة 0.3 %ة على أساس سنوي.وعلى المستوى الموحّد فإن إجمالي المناولة الموحد هو إجمالي حجم المناولة من جميع محطات الحاويات التي يكون للمجموعة سيطرةٌ عليها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وقامت محطات الحاويات بمناولة 11.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا خلال الربع الرابع من 2020 وهو ما يمثل زيادةً بنسبة 10.1 % على أساس مُعلَن وارتفاعًا بنسبة 5.2 % على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية، وعلى الأساس الموحد للسنة المالية 2020 قامت موانئ دبي العالمية بمناولة 41.7 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا بزيادة تبلغ 4.6 % على أساس مُعلَن وبانخفاض يبلغ 1.8 في المائة على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية.وقد ارتفع حجم المناولة في العام المالي 2020 على أساس مُعلَن في منطقة الأمريكتين وأستراليا بنسبة 33.3 في المائة ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تجميع ميناء "كوسيدو" جمهورية الدومنيكان، والاستحواذ على ميناء "فريزر ساري دوكس" كندا.وأعرب سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، عن سعادته بالإعلان عن مجموعة أخرى من الأرقام الإيجابية لحجم المناولة خلال الربع الرابع من العام 2020 مع ارتفاع في نسبة النمو على أساس المقارنة المثلية بلغت 6.5 %، لافتًا إلى أن هذا الأداء القوي بنهاية العام أدى إلى تحقيق نسبة نمو ثابت في 2020 والتي تعتبر إيجابية إذا ما تمت مقارنتها بتقديرات القطاع التي تشير لانخفاض بنسبة 2.1 %، معتبرًا أن ذلك يؤكد من جديد مرونة قطاع الشحن العالمي وقدرته على تجاوز التحديات وعلى القدرة المتواصلة لموانئ دبي العالمية في التفوق على أداء السوق.وأضاف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، أن النمو كان مشجعًا في جميع المناطق التي تعمل بها المجموعة وكانت الهند أحد المحركات الرئيسية في حين شهد الميناء الرئيسي في "جبل علي" الإمارات، استقرارًا في أحجام المناولة.وتواصل موانئ دبي مساعيها للاستثمار بشكل انتقائي في المشروعات التي توفر قيمة مقنعة مثل داكار بالسنغال، ولواندا بأنغولا. وقد استفادت بشكل رائع من الاستراتيجية التي تتبعها بتقديم الحلول لمالكي البضائع وتهدف إلى مواصلة الاستفادة من هذا الزخم.