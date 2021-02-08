تحرير 9 مخالفات لمخابز تموينية بسوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إدارة تموين البلينا قسم الرقابة التموينية، عن تكثيف الحملات التموينية علي المخابز البلدية.وقامت حملة تموينية برئاسة وائل محروس، رئيس الرقابة، بتفقد الحالة التموينية بدائرة المركز وتم تحرير 9 مخالفات مخابز، بينها غلق بالأقفال الحديدية وتوقف عن الإنتاج بدون عذر وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم إعطاء بون الصرف.