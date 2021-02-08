276 حالة إصابة جديدة بكورونا في طوكيو
الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:21 ص
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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الإثنين، تسجيل 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن الحصيلة اليومية، انخفضت لأقل من 300 حالة للمرة الأولى منذ 7 ديسمبر الماضي.
وتقول السلطات إن عدد الحالات الحرجة الحالية يبلغ 104 حالات، فيما يبلغ إجمالي الحالات المسجلة في طوكيو منذ بداية الجائحة وحتى الآن 104 آلاف و121 حالة.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن الحصيلة اليومية، انخفضت لأقل من 300 حالة للمرة الأولى منذ 7 ديسمبر الماضي.
وتقول السلطات إن عدد الحالات الحرجة الحالية يبلغ 104 حالات، فيما يبلغ إجمالي الحالات المسجلة في طوكيو منذ بداية الجائحة وحتى الآن 104 آلاف و121 حالة.