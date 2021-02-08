276 حالة إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الإثنين، تسجيل 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن الحصيلة اليومية، انخفضت لأقل من 300 حالة للمرة الأولى منذ 7 ديسمبر الماضي.وتقول السلطات إن عدد الحالات الحرجة الحالية يبلغ 104 حالات، فيما يبلغ إجمالي الحالات المسجلة في طوكيو منذ بداية الجائحة وحتى الآن 104 آلاف و121 حالة.