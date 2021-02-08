جنوب إفريقيا تعلّق التطعيم وسط قلق بشأن فعالية لقاح أسترازينيكا

علّقت جنوب إفريقيا انطلاق برنامجها للتطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا في ظل المخاوف من عدم فعاليته ضد نسخة كورونا المتحوّرة، في وقت يتوقع أن يجتمع خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، لمناقشة اللقاح الذي يواجه في الأساس شكوكا بشأن فعاليته بالنسبة لمن تتجاوز أعمارهم 65 عاما.وأظهر اختبار أن اللقاح لا يوفر إلا "الحد الأدنى" من الحماية ضد الإصابات الخفيفة إلى المتوسطة بفيروس كورونا المستجد الناجمة عن النسخة المتحوّرة التي اكتُشفت أول مرة في جنوب إفريقيا.وكان من المقرر أن تبدأ الدولة الأكثر تضررا بالوباء في إفريقيا حملتها في الأيام الأخيرة، باستخدام مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لكن الحكومة قررت تعليق البرنامج، في ضوء نتائج اختبارات أجرتها جامعة فيتاترسراند في جوهانسبرغ.