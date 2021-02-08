بعد موافقة «دستورية النواب».. 5 اختصصات تشريعية لمجلس الشيوخ

حددت المادة الرابعة من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها أمس، الاختصصات التشريعية للمجلس الجديد، حيث نصت على أخد رأي الشيوخ فيما يأتي:- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.على أن يبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب- يمثل مجلسي الشيوخ والنواب الدولة في المؤتمرات البرلمانية الدولية، وفقا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.