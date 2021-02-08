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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة الصومالية يعتبرون الرئيس غير شرعي مع انقضاء مدة ولايته

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:18 ص
محمد عبدالله محمد
محمد عبدالله محمد
وكالات
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أعلن قادة المعارضة الصومالية أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبدالله محمد، بعدما انقضت مدة ولايته دون التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الطريقة التي سيتم من خلالها المضي قدما لإجراء انتخابات لاختيار خلف له.

وأفاد قادة المعارضة في بيان: "اعتبارا من الثامن من فبراير 2021، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو (لقب محمد) رئيسا، لن يقبل المجلس بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط".

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