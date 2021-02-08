المعارضة الصومالية يعتبرون الرئيس غير شرعي مع انقضاء مدة ولايته

أعلن قادة المعارضة الصومالية أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبدالله محمد، بعدما انقضت مدة ولايته دون التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الطريقة التي سيتم من خلالها المضي قدما لإجراء انتخابات لاختيار خلف له.وأفاد قادة المعارضة في بيان: "اعتبارا من الثامن من فبراير 2021، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو (لقب محمد) رئيسا، لن يقبل المجلس بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط".