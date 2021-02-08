قبل الانتخابات.. استئناف محاكمة نتنياهو بالفساد

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام محكمة، اليوم الاثنين، للرد على اتهامات بالفساد قبل حوالي 6 أسابيع من الانتخابات العامة.ولم يدل رئيس الوزراء الإسرائيلي بأي تصريحات للصحفيين في مبنى المحكمة بالقدس حيث اجتمع مع محاميه، وهو يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قبل بدء الجلسة.