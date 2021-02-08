قبل الانتخابات.. استئناف محاكمة نتنياهو بالفساد
الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:16 ص
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام محكمة، اليوم الاثنين، للرد على اتهامات بالفساد قبل حوالي 6 أسابيع من الانتخابات العامة.
ولم يدل رئيس الوزراء الإسرائيلي بأي تصريحات للصحفيين في مبنى المحكمة بالقدس حيث اجتمع مع محاميه، وهو يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قبل بدء الجلسة.
ولم يدل رئيس الوزراء الإسرائيلي بأي تصريحات للصحفيين في مبنى المحكمة بالقدس حيث اجتمع مع محاميه، وهو يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قبل بدء الجلسة.