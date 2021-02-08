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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط عصابة أشعلت النار في سيارة مدير بشركة الكهرباء في الإسماعيلية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:16 ص
حريق
حريق
مصطفى دياب
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تمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، من القبض علي تشكيل عصابي ارتكب واقعة إحراق "سيارة حكومية" تابعة لشركة الكهرباء بالإسماعيلية.

وكان قد تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد إشعال مجهولون النار في سيارة "نيسان" بمنطقة التعاون، وأمر علي الفور بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية لكشف لغز الواقعة.

وبتشكيل فريق بحث كشفت التحريات عن هوية أحد المشاركين في ارتكاب الواقعة ممن لهم معلومات جنائية وسبق اتهامه في بعض القضايا ويدعى محمد.ص.ع 37 سنة مقيم أبوصوير سبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا مابين قتل عمد وضرب وسرقة وتم القبض عليه.

وتمكنت حملة مكبرة بمشاركة النقباء سيد نصر الله ومصطفى العدوي وملهم البلتاجي وعمر الطحاوي وكمان صلاح ومحمود عبد الجواد من ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.

وألقت الحملة القبض على "فتحي.ش.م" 55 سنة مقيم بمنطقة أرض الجمعيات بدائرة قسم ثالث، و"محمد.م.ع" 18 سنة مقيم بدائرة قسم ثالث، و"عبد الرحمن.ع.س 18 سنة" مقيم بدائرة قسم أول.

وكشفت المصادر عن وجود خلاف بين المجني عليه وأحد الأشخاص من المتهمين الأربعة دفعه لمحاولة الانتقام منه بإشعال النيران في سيارته فقرر بالاشتراك مع آخرين إحراق السيارة.

وبحسب المصادر فإن المتهمين أحضرو مواد قابلة للاشتعال وقامو بإشعال النيران في السيارة مستغلين هدوء المنطقة في ساعة متأخرة من الليل وفرو هاربين لمنطقة جبلية قريبة من منطقة التعاون.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة للمتهمين وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.

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