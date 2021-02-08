رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان في أعلى مستوياتها منذ 30 عاما بفضل آمال التعافي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:14 ص
أسهم اليابان
أسهم اليابان
وكالات
طباعة
صعدت الأسهم اليابانية صعودا كبيرا، اليوم الاثنين، ليبلغ المؤشران نيكي القياسي وتوبكس الأوسع
نطاقا أعلى مستوياتهما في 30 عاما، إذ رفعت نتائج قوية ثقة المستثمرين حيال تعافي الاقتصاد من الجائحة.

وقفز نيكي 2.12 %إلى 29388.50 نقطة، أعلى مستوى له منذ أغسطس 1990، في حين تقدم توبكس 1.75 % مسجلا 1923.95 نقطة، ذروته منذ يونيو 1991.

رفع ذلك إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة طوكيو، إلى مستوى قياسي بلغ 712 تريليون ين (6.75 تريليون دولار)، وفقا للبورصة.

وقال سويتشيرو ماتسوموتو، مدير استثمارات اليابان لدى كريدي سويس للأنشطة المصرفية الخاصة، "في ظل توزيع اللقاحات وتراجع عدد إصابات فيروس كورونا اليومية، فإن توقعات عودة الأوضاع الطبيعية في الاقتصاد تتزايد، أداء الشركات على نحو أفضل من المتوقع في هذه البيئة يرفع المعنويات أيضا، وشركات أمريكية عديدة أعلنت نتائج قوية والشركات اليابانية، خاصة تلك الحساسة للطلب الخارجي، تحذو حذوها".

و صعد سهم كوبي للصلب 17.47 %، متصدرا المكاسب على نيكي، بعد رفع توقعات الشركة للعام بأكمله، في حين قفز سهم نيبون للصلب 10.04 % بعد تقليص توقعات صافي الخسائر السنوية، وزاد سهم تويوتا موتور 1.45 %، قبيل تقرير نتائجها المقرر غدا الثلاثاء.

موضوعات متعلقة

مجلس الدولة يشدد على تطبيق غرامة الكمامات على المخالفين بالمقرات

الباز يكشف كيف خان أبو تريكة الأهلي.. ولماذا طلبت البعثة عدم حضوره مباراة بايرن؟

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

الصور

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

استطلاع: غالبية الألمان لا يثقون في وعد ميركل بالتطعيم

دراسة أمريكية: إصابات السلالة البريطانية تتضاعف كل 10 أيام

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر