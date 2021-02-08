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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلماني معارض: انتهاكات ضد 43 ألف مواطن خلال فترة حزب أردوغان

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:13 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قالت صحيفة "بيانت" التركية، أن النائب عن حزب الشعب الجمهوري (CHP) في اسطنبول، سيزكين تانريكولو، أصدر تقريرًا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال 18 عامًا وهي فترة حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى تلك الفترة شهدت انتهاكات عدة في مجالات حقوق الإنسان الأساسية، والعدالة والمساواة، واستقلال القضاء والتي تفاقمت خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأظهر التقرير أنه تم انتهاك الحق في الحياة لما لا يقل عن 43 ألفًا و780 مواطنا تركيا، من بينهم 3 آلاف و396 طفلًا عن فترة حكم حزب العدالة والتنمية من 2002 إلى 2020، موضحا أن هناك 1062 حالة أو قضية قتل خارج نطاق القضاء تم ارتكابها خلال فترة حكم حزب أردوغان، بالإضافة إلى 261 جريمة قتل مجهولة الهوية، و850 حالة وفاة في هجمات المنظمات غير الشرعية و120 حالة وفاة أثناء النزاعات المدنية و781 حالة وفاة على طرق الهجرة و86 حالة وفاة في الحجز.

كما أظهر التقرير أنه تم انتهاك الحق في الحياة لـ 2380 مواطنا في السجون، من بينهم 6732 امرأة في جرائم قتل النساء، و112 مواطن في جرائم القتل بدافع الكراهية، و26407 أشخاص في جرائم قتل مهنية، بينما توفى 373 جندي في أحداث مشبوهة و274 مواطن خلال محاولة الانقلاب في يوليو 2016 و11 شخصًا في حوادث تسببت فيها مركبات للشرطة.

وبحسب التقرير الذي اصدر النائب المعارض، تم فرض 381 حظر تجول في 11 محافظة وما لا يقل عن 51 ناحية، في الفترة من 16 أغسطس 2015 إلى 1 يناير 2020، وخلال فترة حظر التجول في المحافظات ذات الأغلبية الكردية في تركيا، فقد 321 مدنيا حياتهم بين 16 أغسطس 2015 و16 أغسطس 2016.

كما كشف التقرير أن حكومة العدالة والتنمية اعتقلت 808 صحفي خلال 18 عامًا، ارتكب فيها ما لا يقل عن 27 ألف و493 َواقعة تعذيب وسوء معاملة. ضدهم، وبلغت هذه الانتهاكات ذروتها في عامي 2015 و2016.

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