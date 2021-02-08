في ذكري ميلادها.. 5 فنانين وضابط قصص حب في حياة شادية





وتعتبر الفنانة شادية حبيبة الملايين والتي لقبت "بمعبودة الجماهير" التى وقع فى غرامها الكثيرون، وكانت ولا تزال نموذج الجمال والحب وفتاة أحلام الملايين من كل الأجيال، ونرصد في السطور التالية رجال في حياة شادية. تحل اليوم، ذكري ميلاد الفنانة شادية، واسمها الحقيقي فاطمة كمال شاكر وولدت في 8 فبراير 1931، بالحلمية الجديدة بالقاهرة، لأم مصرية من أصل تركي وأب مصري.وتعتبر الفنانة شادية حبيبة الملايين والتي لقبت "بمعبودة الجماهير" التى وقع فى غرامها الكثيرون، وكانت ولا تزال نموذج الجمال والحب وفتاة أحلام الملايين من كل الأجيال، ونرصد في السطور التالية رجال في حياة شادية.

- خطيبها الضابط أحمد



يعتبر هو الرجل الاول الذي أثر في حياة الدلوعة وكان أول حبيب لها عرفت معه معنى الحب، فهو شاب أسمر من الصعيد كان يعمل ضابطا في الجيش المصري، وخطبت له الفنانة وهي في عمر 19 عاما وأحبته حبًا كبيرا وكانت صدمتها كبيرة عندما استشهد حبيبها أحمد في حرب فلسطين عام 1948. يعتبر هو الرجل الاول الذي أثر في حياة الدلوعة وكان أول حبيب لها عرفت معه معنى الحب، فهو شاب أسمر من الصعيد كان يعمل ضابطا في الجيش المصري، وخطبت له الفنانة وهي في عمر 19 عاما وأحبته حبًا كبيرا وكانت صدمتها كبيرة عندما استشهد حبيبها أحمد في حرب فلسطين عام 1948.

شادية ومحمد فوزي

- الفنان محمد فوزي



وكان من بين الذين أحبوا شادية في بداية حياتها الفنية الفنان محمد فوزى، الذي تعاون معها في أول بطولة لها بفيلم "العقل في إجازة"، وكان عمرها سبعة عشر عامًا، وقرر فوزي أن يتقدم لطلب يدها من والدها الذي رفض الفكرة بشدة لأنه رجل متزوج. وكان من بين الذين أحبوا شادية في بداية حياتها الفنية الفنان محمد فوزى، الذي تعاون معها في أول بطولة لها بفيلم "العقل في إجازة"، وكان عمرها سبعة عشر عامًا، وقرر فوزي أن يتقدم لطلب يدها من والدها الذي رفض الفكرة بشدة لأنه رجل متزوج.

شادية وعماد حمدي

- الفنان عماد حمدي

وكان أول زيجات الفنانة شادية مع الفنان عمادي حمدي، والذي تعرف عليها خلال فعالية "قطار الرحمة" الذى شارك فيه الفنانون لجمع التبرعات عام 1953، ورغم فارق السن الكبير بينهما إلا أن شادية وافقت على الزواج وشعرت بالحب تجاه، ولكن لم يستمر الزواج طويلا بسبب غيرة عماد حمدي الشديدة علي شادية.

شادية وفريد الأطرش

- الفنان فريد الأطرش



وبعد طلاقها من عماد حمدى نشأت قصة حب بين الفنانة شادية والفنان فريد الأطرش، أحبها وأوشكا على الزواج واستعدت "الدلوعة" لهذا الزواج فاشترت فستان الزفاف، ولكن فريد سافر وأخبرها قبل سفره بتأجيل موعد الزفاف لأنه لا يعرف ظروفه. وبعد طلاقها من عماد حمدى نشأت قصة حب بين الفنانة شادية والفنان فريد الأطرش، أحبها وأوشكا على الزواج واستعدت "الدلوعة" لهذا الزواج فاشترت فستان الزفاف، ولكن فريد سافر وأخبرها قبل سفره بتأجيل موعد الزفاف لأنه لا يعرف ظروفه.

شادية وعزيز فتحي

- عزيز فتحي



في ذلك الوقت كان عزيز فتحي يرغب في الزواج من شادية، وعلي الفور قرارت الزواج منها وأخبرته بموافقتها على الزواج، واستمر ذلك الزواج 5 أشهر، لتثأر لكرامتها من فريد الأطرش. في ذلك الوقت كان عزيز فتحي يرغب في الزواج من شادية، وعلي الفور قرارت الزواج منها وأخبرته بموافقتها على الزواج، واستمر ذلك الزواج 5 أشهر، لتثأر لكرامتها من فريد الأطرش.

شادية وصلاح ذو الفقار