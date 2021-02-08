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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

استطلاع: غالبية الألمان لا يثقون في وعد ميركل بالتطعيم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:02 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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لا تعتقد الغالبية العظمى من الألمان أن الحكومة الألمانية يمكنها، كما وعدت أن توفر عرضا لكل شخص يرغب في تلقي التطعيم ضد كورونا بحلول 21 سبتمبر المقبل.

ووفقا لاستطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، يتوقع واحد فقط من بين كل أربعة ألمان (26%) تحقيق الهدف، بينما لا تتوقع نسبة 57% ذلك. ولم يحدد 17% من الذين شملهم الاستطلاع رأيهم في الأمر.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أعلنت عدة مرات أنها تعتزم تقديم عرض لجميع البالغين في ألمانيا، الذين يرغبون في التطعيم بحلول الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل.

وأظهر الاستطلاع أن الشك في الإيفاء بهذا الوعد يسود أيضا بين أنصار تحالف ميركل المسيحي، حيث بلغت نسبة المتشككين 47%، مقابل 38% يتوقعون تحقيق الهدف.

أما أنصار جميع الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان الألماني لديها ثقة أقل في وعد التطعيم، حيث بلغت 37% بين أنصار حزب الخضر، و32% بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، و27% بين أنصار الحزب الديمقراطي الحر، و22% بين أنصار حزب "اليسار"، و12% بين أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

ويميل المشاركون في الاستطلاع إلى لوم الحكومة على التأخير في توفير اللقاحات في بداية حملة التطعيم، حيث يرى 19% منهم أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية في ذلك، بينما حمل 17% آخرون الاتحاد الأوروبي المسؤولية، مقابل 11% يرون أن السبب في ذلك شركات تصنيع اللقاحات.

ويرى 33% من الذين شملهم الاستطلاع أن الجهات الثلاثة تتحمل اللوم على حد سواء، بينما نفى 7% المسؤولية الرئيسية عن أيا من الثلاثة، ولم يحدد 12% رأيهم في الأمر.

و شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 3 حتى 5 فبراير الجاري، 2077 ألمانيا.

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