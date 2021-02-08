الذهب يرتفع بفعل هبوط الدولار وآمال التحفيز الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، وعززت بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي وضغطت على الدولار، وإن كان ارتفاع عوائد أدوات الخزانة قد حد من مكاسب المعدن.وبحلول الساعة 05:52 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 % إلى 1813.96 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % أيضا لتسجل 1815.50 دولار.وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك "أو. سي. بي. سي"، أن "الأسواق أفزعها على نحو مبرر المستوى المنخفض للغاية للوظائف غير الزراعية في تقرير يوم الجمعة، وهو ما يثير ضبابية اقتصادية فضلا عن توقعات كبيرة لمزيد من التحفيز المالي من الولايات المتحدة، والذهب يتجاوب مع ذلك."و نزل الدولار عن ذروة شهرين، يوم الجمعة، بعد بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية أججت بواعث القلق من تعاف بطيء في الولايات المتحدة.لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ مارس من العام الماضي حد من مكاسب الذهب، ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحملة المعدن غير المدر للعائد.وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% في المعاملات الفورية إلى 26.99 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.9 % مسجلا 1133.75 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 %إلى 2343.59 دولار للأوقية.